В ВОЗ рассказали о статистике по коронавирусу в России и в мире

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23 апреля 2020, 20:54 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РенТВ

Фото: pixabay.com

Количество зараженных коронавирусом во всем мире превысило 2,5 миллиона и составило 2 544 792 человека. Данные о росте заболеваемости предоставили во Всемирной организации здравоохранения.

При этом от вируса уже погибло более 175 тысяч заболевших. За прошедшие 24 часа в мире выявили 73 657 случаев заражения коронавирусной инфекцией и 6 689 смертельных случаев.

При этом в России с момента начала распространения коронавируса зафиксировано без малого 58 тысяч случаев заболевания, больше 30 тысяч из которых приходятся на Москву. В последние сутки в стране вирус обнаружили у 5 236 человек, 57 скончались. Всего летальных исходов в России насчитывается 513.