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В России придумали новый метод для обработки помещений от коронавируса

, 17:56 [ «Аргументы Недели» ]

В России придумали новый метод для обработки помещений от коронавируса
Фото: pixabay.com

В Кемеровской области исследователи разработали новый инновационный способ уничтожения COVID-19 в помещениях при помощи искусственного тумана, рассказали в администрации правительства региона.

«Система туманообразования позволит распылять антисептические вещества над рабочей зоной с заданной периодичностью и точным объемом дезинфицирующего средства», - сказано в сообщении.

Отмечается, что благодаря этому можно определять точный объем антисептика и обрабатывать помещение с учетом заявленных временных интервалов. Разработка может быть как стационарной, так и переносной - для обработки сразу нескольких комнат.

АБ

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