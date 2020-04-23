В России придумали новый метод для обработки помещений от коронавируса

В Кемеровской области исследователи разработали новый инновационный способ уничтожения COVID-19 в помещениях при помощи искусственного тумана, рассказали в администрации правительства региона.
«Система туманообразования позволит распылять антисептические вещества над рабочей зоной с заданной периодичностью и точным объемом дезинфицирующего средства», - сказано в сообщении.
Отмечается, что благодаря этому можно определять точный объем антисептика и обрабатывать помещение с учетом заявленных временных интервалов. Разработка может быть как стационарной, так и переносной - для обработки сразу нескольких комнат.