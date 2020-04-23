Роспотребнадзор не уверен, что антисептик защитит от коронавируса

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23 апреля 2020, 11:37 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay.com

Эксперты Роспотребнадзора объяснили, как правильно выбрать антисептик, чтобы защитить себя от коронавируса нового типа. В ведомстве считают, что не все дезинфицирующие средства способны дать необходимый эффект.

“При выборе дезинфицирующего средства всегда нужно обращать внимание, на возбудителей какой этиологии он воздействует. Если вы выбрали средство только с антибактериальным действием, то имейте в виду, что в период распространения ОРВИ, гриппа и других респираторных заболеваний, он вам может не помочь, так как эффективность этого средства в отношении вирусов не изучалась. В таком случае стоит выбрать кожный антисептик с широким спектром действия, который сможет уничтожить и бактерии, и вирусы”, - говорится в рекомендациях.

Кроме того, эксперты считают, что эффективный антисептик содержит не менее 60–80 % изопропилового или этилового спирта. В ведомстве добавили, что жидкость нужно нанести на кожу между пальцами и кончики пальцев, и втирать до полного высыхания 30 секунд.

“В инструкциях к некоторым кожным антисептикам есть рекомендации проводить эту процедуру трижды и не менее 2-х минут, чтобы убить все вирусы”, - заключили они.