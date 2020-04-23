Перечислены подмосковные города, где выявлены зараженные коронавирусом

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23 апреля 2020, 10:29 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay.com

Оперативный штаб по борьбе с инфекций сообщил, что за минувшие сутки в Подмосковье выявлен 631 случай заболевания коронавирусом. Об этом стало известно в четверг, 23 апреля.

“Балашиха – 209, Воскресенск – 117, Дмитров – 111, Долгопрудный – 115, Королев – 261, Котельники – 101, Красногорск – 301, Ленинский – 254, Лобня – 120, Люберцы – 381, Одинцово – 395, Подольск – 201, Пушкино – 193, Раменское – 139, Солнечногорск – 113, Химки – 257, Щелково – 112”, - уточнили в ведомстве.

Общее число зараженных коронавирусом нового типа в Московской области составило 6590 человек, из них 186 человек выздоровели, 56-умерли. При этом 669 заболевших официально проживают в Москве.

Ранее в Люберецкой областной больнице Подмосковья шестьдесят сотрудников заразились коронавирусом нового типа.