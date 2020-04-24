Атака на науку или министра?

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24 апреля 2020, 09:48 [ «Аргументы Недели», Александр Григорьев ]

Валерий Фальков, globallookpress.com, : © utmn.ru

По информации «АН», в ближайшее время должна начаться информационная атака на Российскую академию наук и, через РАН, на министра Валерия Фалькова. Конечной целью является сам премьер Мишустин.

В последнее время, особенно после начала пандемии по COVID-19, наметилось активное сближение правительственных чиновников и академической науки. До обителей Белого Дома наконец-то дошло, что наука в нынешнем мире это оружие посильнее «Фауста» Гете и смеющихся «Искандеров». В узком кругу президент РАН тишайший Александр Сергеев даже заговорил о возможном возврате научных институтов из Минобрнауки обратно в «лоно церкви» - в Академию.

На фоне массовой истерии вокруг злосчастного вируса неожиданно профессионально повел себя новичок нашей «Византии» министр высшего образования и науки Валерий Фальков. Практически моментально для неповоротливой бюрократической машины было организовано онлайн обучение в «вышке». Фальков практически ежедневно комментировал ситуацию в эфире разных федеральных каналов. Встреча же ученых и президента, заявленная как вирусологи-ходоки у Путина, крутилась в эфире несколько дней. Правда, фактически ни один из ходоков вирусологом не являлся, но это издержки пиара.

Видимо, такое изменение вектора несколько испугало профессиональных оппозиционеров, живущих подальше от Родины-матери. «Открытые медиа» г-на Ходорковского запустили очень профессиональную нарезку из цитат президента РАН Сергеева под заголовком: «РАН не может бороться с COVID-19 из-за реформы 2013 года». В смеси реальных фактов и тщательно выбранных фраз вполне лояльный президент РАН предстает чуть ли не самым главным противником своего коллеги президента РФ. Одновременно в неком «Проекте медиа», который запустил бывший редактор «Дождя», появился «винегрет» из фактуры об академической недвижимости шестилетний давности, друге сами знаете кого Ковальчуке, научных судах, отданных во фрахт и почему-то ученых шпионах. На непосвященного человека действует профессионально убийственно: «пропали все научные полимеры».

Михаил Мишустин, фото соцсети

Как говорят профессиональные политтехнологи, по фактуре видно, что, очерняя академию наук и записывая Сергеева в оппоненты власти, бьют не по нему, а по министру-новичку Фалькову и премьеру Михаилу Мишустину. По Фалькову, видимо, за слабые попытки очистить авгиевы конюшни Минобрнауки от ставленников Михаила Котюкова (читай бывших министров Фурсенко и Ливанова). А по Мишустину за то, что он стал порыкивать на своего бывшего шефа Силуанова. Причем по делу, так как тот фактически игнорирует указы президента о помощи населению в период «самозаточения».