Фальков рассказал, при каких условиях за учебу в вузе можно будет платить меньше

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24 апреля 2020, 08:27 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: pixabay.com

Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков рассказал, в каком случае студенты смогут меньше платить за обучение в онлайн-формате. В настоящее время из-за пандемии вузам пришлось перейти на дистанционную работу.

Фальков заявил, что стоимость обучения снизится только в том случае, если будет зафиксировано ухудшение качества образования. При этом министр пообещал студентам введение ряда мер экономической поддержки в условиях пандемии коронавирусной инфекции.

«Взаимоотношения университета и студента оформляются договором, в котором закреплены условия обучения. Вопрос об изменении стоимости правомерно ставить только в том случае, если качество образовательных услуг было очевидным образом снижено», - сказал глава ведомства.