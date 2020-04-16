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Учебный год может начаться онлайн

, 16:25 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РенТВ

Учебный год может начаться онлайн
Фото: pixabay.com

В российском Министерстве образования и науки допустили, что новый учебный год может стартовать в дистанционном формате. Глава ведомства Валерий Фальков заявил, что рассматриваются различные сценарии.

Фальков рассказал, что в Минобрнауки в настоящее время просчитывают множество вариантов, в том числе тот, при котором самоизоляция не будет снята к сентябрю месяцу. По словам министра, в таком случае российские вузы могут начать учебный год в онлайн-формате.

«Мы, конечно, рассматриваем разные сценарные варианты и не исключаем возможности начала учебного года онлайн», - отметил он.

АБ

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