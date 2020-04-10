В Минобрнауки рассказали о дистанционном приеме вступительных экзаменов

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10 апреля 2020, 12:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

фото: pixabay.com

Глава Минобрнауки Валерий Фальков в ходе заседания рабочей группы по организации образовательной деятельности в условиях предупреждения распространения коронавирусной инфекции рассказал об организации вступительных экзаменов в режиме онлайн.

«… есть определенные, вы знаете, возможности для маневра у вас. Ну в части того, как организовать эти испытания, и я думаю, что надо исходить из принципа, ну с учетом ситуации, максимально постараться такого рода испытания, по крайней мере, ориентировать и абитуриентов, и самим ориентироваться на то, чтобы провести их онлайн», - высказал он.

По его словам, сейчас главным является вопрос, готовы ли мы создать данные условия для будущих студентов при поступлении в ВУЗ. Фильков отметил, что уже есть временный порядок приема абитуриентов.