В Минобрнауки назвали дату начала нового учебного года

Аргументы Недели → Общество 13+

24 апреля 2020, 08:43 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay.com

Министр науки и высшего образования Валерий Фальков сообщил, что новый учебный год в России начнётся с 1 сентября. Однако формат обучения зависит от ситуации с распространением новой коронавирусной инфекции на территории страны.

“Перед вузами одномоментно встали три основные задачи … Первая - организовать учебный процесс в новое, непростое время и добиться максимального качества образования. Вторая - поддержать преподавателей, у которых нет навыков работы в виртуальной среде. И третья задача, которую сегодня все вузы решают сообща, - поддержка студентов, поскольку они оказались в наиболее уязвимой ситуации”, - пояснил он, отметив, что сейчас многие лишены возможности подрабатывать, как раньше.

Фильков добавил, что сейчас проводится активное содействие трудоустройству ребят на базе вузов, а также организуются временные рабочие места. Кроме того, прорабатывается вопрос о пересмотре стоимости обучения для студентов.