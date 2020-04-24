В Новосибирской области число зараженных коронавирусом достигло отметки 209 человек

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24 апреля 2020, 08:38 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Риа Новости.

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В Новосибирской области за минувшие сутки выявлен 41 новый случай заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.

Известно, что из них за пределы региона, в Москву, выезжал только один житель, 15 человек не контактировали с ранее выявленными пациентами, 25 – это круг контактов с теми, у кого коронавирусная инфекция уже была подтверждена

Всего в регионе сейчас 209 зараженных COVID-19, из них восемь детей. Двадцать четыре пациента в области уже выздоровели, четыре скончались.

Ранее сообщалось: доктор Комаровский составил список правил для безопасного похода в магазин во время пандемии коронавируса.