В Новосибирской области число зараженных коронавирусом достигло отметки 209 человек

В Новосибирской области за минувшие сутки выявлен 41 новый случай заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
Известно, что из них за пределы региона, в Москву, выезжал только один житель, 15 человек не контактировали с ранее выявленными пациентами, 25 – это круг контактов с теми, у кого коронавирусная инфекция уже была подтверждена
Всего в регионе сейчас 209 зараженных COVID-19, из них восемь детей. Двадцать четыре пациента в области уже выздоровели, четыре скончались.
Ранее сообщалось: доктор Комаровский составил список правил для безопасного похода в магазин во время пандемии коронавируса.