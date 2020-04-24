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Доктор Комаровский назвал правила для посещения магазинов во время пандемии

, 07:37 [ «Аргументы Недели» ]

Доктор Комаровский назвал правила для посещения магазинов во время пандемии
Фото: pixabay.com

Доктор Комаровский составил список правил для безопасного похода в магазин во время пандемии коронавируса. Помимо стандартных советов про маску и перчатки врач рассказал, как правильно использовать эскалатор и лестницу.

«Правило первое – составьте план покупок. Два – идите в знакомый магазин, чтобы вы знали, что там где лежит. Третье – избегайте часа-пик», - рекомендовал доктор Комаровский. Он напомнил о необходимости ношения защитной маски и перчаток, а также дезинфекции рук и ручки тележки. Также врач посоветовал в магазинах с несколькими этажами вверх подниматься на эскалаторе, а спускаться вниз по лестнице, чтобы не создавать лишнего столпотворения.

АБ

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