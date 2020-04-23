Доктор Комаровский ответил, есть ли у алкоголиков преимущество в период пандемии

Врач Евгений Комаровский рассказал, обладают ли люди с алкоголизмом какими-либо преимуществами в период пандемии коронавирусной инфекции.
Комаровский заявил, что у злоупотребляющих спиртным есть только одно преимущество по сравнению с обычными людьми: они ведут асоциальный образ жизни, а значит имеют меньше шансов заразиться.
«У них ограниченный круг знакомых. Поэтому у них не так много шансов подцепить коронавирус», - заявил телеведущий.
Он также отметил, что для злоупотребляющих алкоголем нет отдельной статистики по коронавирусу.
Ранее доктор Комаровский рассказал, как правильно дезинфицировать медицинские маски.