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Доктор Комаровский ответил, есть ли у алкоголиков преимущество в период пандемии

, 15:43 [ «Аргументы Недели» ]

Доктор Комаровский ответил, есть ли у алкоголиков преимущество в период пандемии
Фото: pixabay.com

Врач Евгений Комаровский рассказал, обладают ли люди с алкоголизмом какими-либо преимуществами в период пандемии коронавирусной инфекции.

Комаровский заявил, что у злоупотребляющих спиртным есть только одно преимущество по сравнению с обычными людьми: они ведут асоциальный образ жизни, а значит имеют меньше шансов заразиться.

«У них ограниченный круг знакомых. Поэтому у них не так много шансов подцепить коронавирус», - заявил телеведущий.

Он также отметил, что для злоупотребляющих алкоголем нет отдельной статистики по коронавирусу.

Ранее доктор Комаровский рассказал, как правильно дезинфицировать медицинские маски.

АБ

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