Психологи МЧС поделились рекомендациями, как подросткам легче адаптироваться к самоизоляции

Аргументы Недели → Общество 13+

24 апреля 2020, 08:06 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Tass

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Психологи МЧС России советуют подросткам для того, чтобы легче адаптироваться к самоизоляциине откладывать запланированные дела на потом.Специалисты уверены: это будет вызывать у человека тревогу и раздражение.

Еще психологи рекомендуют детям, несмотря на отсутствие необходимости выходить на улицу, уделять внимание своей внешности. Они отмечают, что когда ты нравишься себе – сразу повышается настроение и самооценка.

Также важно быть активным. Подростки могут могут посещать онлайн-занятия, помогать родителям по дому – это позволит отвлечься от повседневных тревог. При этом нужно обязательно оставлять время для отдыха, общения с одноклассниками и близкими людьми, занятия любимым делом. Так, для досуга и самообразования стоит использовать дистанционные способы, например, социальные сети, интернет ресурсы, видеохостинги.

Школьникам стоит не забывать и и не стесняться обращаться за эмоциональной поддержкой к родным и близким, а в случае необходимости - к специалистам.

Ранее руководитель отдела Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи, подразделения Института вирусологии им. Ивановского Александр Бутенко назвал сроки окончания пандемии коронавируса нового типа на территории России.