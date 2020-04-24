Все новости >>

Аргументы Недели Общество 13+

Психологи МЧС поделились рекомендациями, как подросткам легче адаптироваться к самоизоляции

, 08:06 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Tass

Психологи МЧС поделились рекомендациями, как подросткам легче адаптироваться к самоизоляции
pixabay.com

Психологи МЧС России советуют подросткам для того, чтобы легче адаптироваться к самоизоляциине откладывать запланированные дела на потом.Специалисты уверены: это будет вызывать у человека тревогу и раздражение.

Еще психологи рекомендуют детям, несмотря на отсутствие необходимости выходить на улицу, уделять внимание своей внешности. Они отмечают, что когда ты нравишься себе – сразу повышается настроение и самооценка.

Также важно быть активным. Подростки могут могут посещать онлайн-занятия, помогать родителям по дому – это позволит отвлечься от повседневных тревог. При этом нужно обязательно оставлять время для отдыха, общения с одноклассниками и близкими людьми, занятия любимым делом. Так, для досуга и самообразования стоит использовать дистанционные способы, например, социальные сети, интернет ресурсы, видеохостинги.

Школьникам стоит не забывать и и не стесняться обращаться за эмоциональной поддержкой к родным и близким, а в случае необходимости - к специалистам.

Ранее руководитель отдела Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи, подразделения Института вирусологии им. Ивановского Александр Бутенко назвал сроки окончания пандемии коронавируса нового типа на территории России.

ЕЧ

Здоровье

Эпидемиолог дал прогноз завершения пандемии коронавируса

Эпидемиолог дал прогноз завершения пандемии коронавируса

Руководитель отдела Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи, подразделения Института вирусологии им. Ивановского Александр Бутенко назвал сроки окончания пандемии коронавируса нового типа на территории России.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью