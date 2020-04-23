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В России изменены правила покупки билетов на поезда

, 21:39 [ «Аргументы Недели» ]

В России изменены правила покупки билетов на поезда
Serguei Fomine/Global Look Press, поезд

 

Пассажиры с 23 апреля 2020 года при покупке железнодорожных билетов должны будут указывать контактную информацию (номер мобильного телефона или адрес электронной почты).

Это нововведение в случае изменений в графике движения поездов позволит оперативно информировать об этом пассажиров с помощью смс-уведомлений либо электронной почты. При этом контактная информация не будет использована для маркетинговых и рекламных рассылок.
Раньше номер телефона или e-mail граждане оставляли по желанию.

Изменения в графике происходят в связи со снижением пассажиропотока из-за коронавируса.

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