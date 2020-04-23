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В каких регионах начнут первыми выдавать цифровые пропуска

, 09:33 [ «Аргументы Недели» ]

В каких регионах начнут первыми выдавать цифровые пропуска

В Минкосвязи сообщили, в каких российских регионах начнут выдавать цифровые пропуска, как уже  организовано в Москве . В первую очередь к федеральной платфoрме подключатся семь региoнов Центрального федерального округа (ЦФО): Тульская, Костромская, Тамбовская, Владимирская, Ярославская, Орловская и Белгородская области. Эти регионы, по данным Минкомсвязи, уже подали заявки.

Со следующей недели планируют начать внедрение выдачи цифровых пропусков в 14 регионах Сибири, Поволжья, Дальнего Востока, Северного Кавказа.

Напомним, федеральную платформу, которую работодатели смогут использовать для выдачи цифровых пропусков сотрудникам, внедрят в 21 субъекте России.

Мэр Москвы Сергей Собянин ранее на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции с участием глав субъектов предложил распространить систему цифровых пропусков на все регионы России, чтобы иметь возможность администрировать принятые из-за ситуации с распространением коронавируса меры.

Платформа выдачи цифровых пропусков предоставляет для работодателей возможность подачи через личный кабинет юрлица на едином портале госуслуг списков сотрудников для получения постоянных цифровых пропусков. 

ИЧ

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