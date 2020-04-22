Платформу выдачи цифровых пропусков внедрят в 21 российском регионе

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22 апреля 2020, 20:38 [ «Аргументы Недели» ]

Федеральная платформа выдачи цифровых пропусков будет внедрена в 21 субъекте Российской Федерации.

Получается, что цифровые пропуска будут введены не только в Москве.

Вчера, 21 апреля, Минкомсвязи РФ провело совещание по цифровым пропускам с руководителями региональных органов цифровой трансформации. Ведомство получило заявки от 21 субъекта РФ на внедрение федерального решения. Мэр Москвы Сергей Собянин предложил распространить систему цифровых пропусков на все регионы России, что позволит администрировать принятые из-за ситуации с коронавирусной инфекцией меры.

Платформа выдачи цифровых пропусков предоставляет для работодателей возможность подачи через личный кабинет юрлица на едином портале госуслуг списков сотрудников для получения постоянных цифровых пропусков. Как пояснили в Минкомсвязи, после проверки и одобрения поступившей от работодателя заявки со стороны региона формируются постоянные цифровые пропуска для сотрудников в виде QR-кодов. QR-коды направляются в личные кабинеты сотрудников на портале госуслуг и на адреса электронной почты.

С 22 апреля в Москве введен автоматический контроль за всеми гражданами, которые передвигаются на любом виде транспорта, на личном автомобиле или на метро.