Все новости >>

Аргументы Недели Общество 13+

Платформу выдачи цифровых пропусков внедрят в 21 российском регионе

, 20:38 [ «Аргументы Недели» ]

Платформу выдачи цифровых пропусков внедрят в 21 российском регионе

Федеральная платформа выдачи цифровых пропусков будет внедрена в 21 субъекте Российской Федерации.
Получается, что цифровые пропуска будут введены не только в Москве.

Вчера, 21 апреля, Минкомсвязи РФ провело совещание по цифровым пропускам с руководителями региональных органов цифровой трансформации.  Ведомство получило заявки от 21 субъекта РФ на внедрение федерального решения. Мэр Москвы Сергей Собянин предложил распространить систему цифровых пропусков на все регионы России, что позволит администрировать принятые из-за ситуации с коронавирусной инфекцией меры.

Платформа выдачи цифровых пропусков предоставляет для работодателей возможность подачи через личный кабинет юрлица на едином портале госуслуг списков сотрудников для получения постоянных цифровых пропусков. Как пояснили в Минкомсвязи, после проверки и одобрения поступившей от работодателя заявки со стороны региона формируются постоянные цифровые пропуска для сотрудников в виде QR-кодов. QR-коды  направляются в личные кабинеты сотрудников на портале госуслуг и на адреса электронной почты.

С 22 апреля в Москве введен автоматический контроль за всеми гражданами, которые передвигаются на любом виде транспорта, на личном автомобиле или на метро.

ИЧ

Общество

Геннадий Онищенко рассказал о самых опасных пациентах с коронавирусом COVID-19

Геннадий Онищенко рассказал о самых опасных пациентах с коронавирусом COVID-19

Самыми опасными пациентами с коронавирусом COVID-19 являются люди, которые выглядят внешне здоровыми. Об этом журналистам рассказал Геннадий Онищенко, депутат Госдумы РФ, экс-глава Роспотребнадзора.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью