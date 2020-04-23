Хакамада научила, как прекратить чувствовать себя неудачником

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23 апреля 2020, 19:53 [ «Аргументы Недели» ]

Ирина Хакамада. Фото: соцсети

Писательница Ирина Хакамада дала совет о том, как перестать чувствовать себя неудачником. Бывший политик уверена, что любую ситуацию можно повернуть в свою пользу, нужно лишь изменить систему критериев.

«Измените критерии и сразу станете удачливым. Например, вы говорите себе, что вы неудачник в личной жизни: трижды был женат и развелся. Измените критерий: какое счастье, что я один, я умею жить с самим собой, я умею вовремя уходить, и у меня впереди большое будущее», - привела пример Хакамада.

Она отметила, что если человек решил работать над собой и меняться, то вместе с ним начинают меняться и люди вокруг него. Писательница добавила, что все критерии оценки стоит представлять в перспективе.