Лидеры крупнейших в стране профсоюзов рассказали о ситуации на рынке труда и правилах увольнения

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23 апреля 2020, 17:33 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

Фото: pixabay.com

Лидеры Конфедерации труда России и Федерации независимых профсоюзов России рассказали, как обстоят дела на российском рынке труда во время эпидемии коронавирусной инфекции.

Специалисты отметили, что назвать точное число потерявших из-за коронавируса работу сейчас невозможно. «В первую очередь это связано с тем, что наиболее пострадали от кризиса отрасли, где трудовые отношения носят неформальный, неофициальный характер», - считает президент КТР Борис Кравченко.

При этом зампред ФНПР Александр Шершуков отметил, что на предприятиях, где есть профсоюзы, массовых сокращений работников не происходит. Однако сотрудников могут перевести на неполный рабочий день и, благодаря этому, понизить зарплату.

Эксперты призывают россиян в случае увольнения строго соблюдать официальную процедуру и ни в коем случае не подписывать заявление по собственному желанию, поскольку в таком случае человек лишается права на повышенное пособие. «Все предложения от работодателя следует получать в письменном виде», - добавил Шершуков.