На что жить, если денег не осталось, рассказала эксперт

Аргументы Недели → Экономика 13+

22 апреля 2020, 07:28 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay.com

Из-за пандемии коронавируса многие россияне оказались ограничены в своих финансах, а некоторые и вовсе остались без работы. Потеряв стабильный заработок и не имея накоплений, люди не знают, на что жить дальше.

Самым очевидным решением кажется кредит или микрофинансовый займ, однако это ошибочное решение, предупреждают специалисты. Деньги быстро закончатся, а возвращать их рано или поздно придется, да еще и с процентами.

Вместо этого лучше актуализировать информацию о доступной в той или иной ситуации господдержке. «Но начисление субсидий и пособий всегда носило и носит заявительный характер, то есть только сам человек, оказавшийся в трудной жизненной ситуации, может начать процедуру оформления», - подчеркнула эксперт Татьяна Кирик. Она добавила, что во время кризиса активизируется много мошенников, которым не следует доверять своё финансовое благополучие.