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Онищенко предложил постепенно возвращать малый и средний бизнес

, 20:04 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Онищенко предложил постепенно возвращать малый и средний бизнес
Фото: globallookpress.com/ Photographer © Правда Комсомольская

Депутат Госдумы Геннадий Онищенко предложил постепенно возвращать в работу малый и средний бизнес. Он уточнил, что при этом следует принять меры, чтобы обезопасить людей из группы риска заражения коронавирусом.

Он заявил, что разрешать работу предприятий следует начинать с регионов. Онищенко отметил, что аналогичные меры уже были приняты в отношении крупного бизнеса.

Депутат предложил оставить на удаленке работников старше 60 лет, а остальных обеспечить средствами защиты и спецрежимом в рабочих помещениях. «Даже можно сегодня отпускать общественное питание, только в таком варианте, когда кухня работает, а блюда везут на вызов, вы позвонили, и вам привезли», - добавил Онищенко.

АБ

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