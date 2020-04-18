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Онищенко призвал не верить так называемым «экспертам» по коронавирусу

, 16:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Онищенко призвал не верить так называемым «экспертам» по коронавирусу
Геннадий Онищенко Фото: globallookpress.com/ Photographer: © АГН Москва

Бывший главный государственный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко призвал россиян не верить заявлениям так называемых «экспертов» по коронавирусу, а слушать только профильных специалистов.

Онищенко рассказал, что на третьем курсе мединститута они с одногруппниками находили у себя симптомы всех болезней, которые изучали. По его мнению, все внезапно появившиеся «специалисты» сейчас страдают от этого же.

«Люди, которые в конце января еще не знали, что такое коронавирус, сегодня являются самыми великими специалистами и ходят по всем каналам и несут всякую околесицу», - заявил Онищенко.

АБ

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