Онищенко прокомментировал критику Лукашенко российских тест-систем на коронавирус: «Пусть учит колхозников»

Аргументы Недели → Общество 13+

18 апреля 2020, 14:15 [ «Аргументы Недели» ]

Г. Онищенко, фото: АГН Москва, globallookpress.com

Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко прокомментировал слова президента Белоруссии Александра Лукашенко, раскритиковавшего тест-системы на выявление коронавирусной инфекции COVID-19 российского производства.

Лукашенко считает, что российские тесты дают ошибочные результаты, у них ужасное качество.

Онищенко полагает, что Лукашенко не может высказываться по этой теме, так как в ней не компетентен. Парламентарий посоветовал белорусскому лидеру подумать о том, что сейчас весна и «нужно сеять пшеницу». «Пусть "великий эскулап" едет на поля и подсказывает своим колхозникам, как нужно сеять, он в этом разбирается», - говорит Онищенко.

Экс-глава Роспотребнадзора рассказал, что в России сейчас имеется несколько десятков разных тестов, и они работают. Как полагает Онищенко, если бы с ними действительно были проблемы, то мы бы сами не применяли их.