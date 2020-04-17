Лукашенко о российских тестах на COVID-19: качество «ни к чёрту»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подверг критике российские тест-системы для определения коронавируса нового типа. По словам политика, они зачастую показывают ошибочные результаты.

Лукашенко подчеркнул, что в Белоруссии проводят много анализов на COVID-19. "Должен откровенно сказать – тесты (российские) ни к чёрту", – добавил белорусский лидер. Глава Белоруссии также заявил, что президент России Владимир Путин ранее посетил "одну инфекционную больницу", где впоследствии заразился главврач, который якобы в сердцах сообщил, что больше не будет пользоваться российскими тестами.

Александр Лукашенко в контексте критики тестов на коронавирус из РФ привел пример ситуации, когда у россиян, работающих на стройке Белорусской АЭС подозревали COVID-19. Российские тесты показали у пятнадцати человек положительный результат, а белорусские и китайские выявили только одного заражённого.