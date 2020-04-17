Лукашенко о российских тестах на COVID-19: качество «ни к чёрту»

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Жена мэра Южно-Курильска, который во время онлайн-совещания с губернатором залез в трусы к своему заму, срочно изолировала мужа
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17 апреля 2020, 22:20 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"
Жена мэра Южно-Курильска, который во время онлайн-совещания с губернатором залез в трусы к своему заму, срочно изолировала мужа
Алексей Надёжин
Олег Фочкин
Виктор Мартынюк
Елена Середа
Ульяна Меньшикова
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