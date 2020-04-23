Онищенко предположил, сколько заболевших было бы в Москве без введения ограничений

Депутат Госдумы Геннадий Онищенко оценил, как введенные ограничительные меры повлияли на скорость распространения коронавирусной инфекции в Москве.
По словам бывшего главного санитарного врача страны, без режима самоизоляции заболевших коронавирусом было бы в разы больше. «Если бы их не было, та цифра, которая сегодня есть, имела бы еще несколько нолей. Не 30 тысяч, а где-то 100 тысяч точно было бы», - считает он.
При этом Онищенко отметил, что каждому региону подходят разные меры, и ограничивать всех одинаково строго нет необходимости – в некоторых субъектах федерации уже постепенно можно разрешать работу малого и среднего бизнеса, передаёт Радио Sputnik.