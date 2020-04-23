Юристы отметили правомерность введения региональных штрафов в столице

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23 апреля 2020, 15:44 [ «Аргументы Недели» ]

Председатель Ассоциации юристов РФ Владимир Плигин, фото 1tv.ru

Применение региональных штрафов полностью согласуется с полномочиями, предоставленными всем субъектам Российской Федерации. Такую оценку дали сразу несколько известных юристов России.

«Применение региональных штрафов полностью согласуется с полномочиями, предоставленными субъектам Российской Федерации. Например, в КоАП Москвы предусмотрена ответственность граждан за нарушение требований нормативных правовых актов города Москвы, направленных на введение и обеспечение режима повышенной готовности на территории Москвы», - считает полпред правительства РФ в Конституционном суде и Верховном суде РФ Михаил Барщевский.

Полномочный представитель также указал, что правила, за нарушения которых предусмотрена ответственность в соответствии, например, с КоАП Москвы, также установлены в рамках полномочий, предоставленных законодательством о защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

«Мне бы казалось полезным, чтобы коллеги из Верховного Суда дали уточнения в этой части. Я уверен, что подобная ситуация характерна не только для Москвы, но и для других субъектов Российской Федерации", - сказал полномочный представитель. В целом он посчитал размытыми указания на применение регионального законодательства об административных правонарушениях. "На мой взгляд, отдельные его формулировки оставили некоторую неопределенность и недосказанность», - сказал он.

С ним согласен ректор Московского государственного юридического университета (МГЮА) имени Кутафина Виктор Блажеев.

«Определение, установление административной ответственности - это предмет совместного ведения РФ и субъекта РФ. Это предусмотрено ст. 1.3.1 КоАП РФ. Исходя из этого и Россия в целом, и субъект РФ может устанавливать административную ответственность за нарушение соответствующих нормативно-правовых актов РФ и субъекта РФ. Действительно, ст. 20.6.1 КоАП РФ предусматривает ответственность за невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории, где существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации и в зоне ЧС. Там предусмотрены соответствующие санкции», - сказал он.

Эксперт пояснил, что при отсутствии в федеральном законодательстве тех или иных норм, если они прописаны в законодательстве субъекта РФ, они подлежат применению на территории соответствующего региона.

Так, ст. 20.6.1 КоАП РФ не охватываются те конкретные действия, которые предусмотрены ст. 3.18.1 КоАП Москвы: ответственность за невыполнения гражданами требований нормативно-правовых актов Москвы, направленных на введение обеспечения режима повышенной готовности в столице, а также на соблюдение режима самоизоляции.

«Режим самоизоляции предусмотрен указами мэра Москвы, все действия там перечислены. Они не подпадают под действия федерального законодательства, которое не содержит этих действий в ст. 20.6.1, поэтому здесь применяется законодательство субъекта РФ, в части тех действий, которые предусмотрены ст. 3.18.1», - подчеркнул Блажеев, добавив, что санкции, не предусмотренные московским законом, будут применяться в соответствии с федеральным КоАП.

В свою очередь, заслуженный юрист России, председатель Ассоциации юристов РФ Владимир Плигин также считает, что нет никакого нароушения закона.

По его словам, меры в виде штрафов за нарушение пропускного режима и самоизоляции полностью соответствуют федеральному законодательству.

Плигин добавил, что это в частности, касается ограничений, установленных КОАП Москвы. Они предусматривают ответственность за нарушение указав мэра Москвы Сергея Собянина: "утверждения порядка оформления и использования цифровых пропусков для передвижения, установления иных ограничений".

До этого в столице были установлены нормы регионального законодательства об административных правонарушениях в сулчае несоблюдении режима изоляции и отсутствие пропусков. Так, власти города ввели для граждан штрафы до пяти тысяч рублей.

Как отметил Плигин, правовая система почти всех стран мира, в том числе, России, оказалась не готова к такой существенной проблеме пандемии. Поэтому, законодательство РФ, а также других государств "в срочном порядке начинают реагировать на необходимость сохранения важнейшего права – права человека не жизнь".

А еще он подчеркнул, что до настоящего времени не применялся целый ряд российских законов на федеральном уровне. В частности, речь о применении закона "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера". Кроме того, не было и масштабного применения закона о санитарно-эпидемиологическом благополучии.

Кроме того, Плигин отметил, что введенные административные меры носят вынужденный и временный характер. Однако в законодательстве, по его словам, нужно отразить возможность "реагировать на непредсказуемости, с которым мы столкнулись в настоящее время".

Ограничения и ответственность, которые устанавливаются сейчас федеральным и региональным законодательством в эпидемиологический период, не являются исключительными на фоне применения в других государствах. Более того, там используются более жесткие меры, особенно в уголовном законодательстве.

А еще он указал на необходимость соблюдения закона в отношении персональных данных в период срочного введения ограничений и штрафов. По его словам, в некоторых случаях возникают вопросы о том, что меры начинают применяться на основе фото- и видео-фиксации, использования камер на дорогах. Теперь необходимо, чтобы те базы, которые формируются, "соответствовали задачам сохранения персональных данных"

Ранее в Москве были установлены нормы регионального законодательства об административных правонарушениях при несоблюдении режима изоляции и отсутствии пропусков. Власти столицы ввели для граждан штрафы до 5 тыс. рублей.