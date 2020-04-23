Кто в Латвии хорошо живет при коронавирусе

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23 апреля 2020, 16:22 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

В Латвии идут коллективные увольнения, фото соцсети

Для одних людей коронавирус – беда, а для других – мать родна. Из-за кризиса, вызванного распространением вируса, уже 32 предприятия подали в Государственное агентство занятости заявления о коллективных увольнениях. Планируется уволить 4702 человека. Для небольшой Латвии это большая цифра.

Итак, какие предприятия пострадали больше всего в Латвии?

Заявления поступают от предприятий таких отраслей, как транспорт, услуги расселения туристов и общественного питания, оптовая и розничная торговля, обрабатывающая промышленность, недвижимость, услуги развлечений и отдыха, лесное хозяйство и т.д.

Идут коллективные увольнения! По информации из Государственного агентства занятости на сегодняшний день количество зарегистрированных безработных составило 70 972, а с начала апреля оно увеличилось на 9445 человек.

Правда данное агентство утверждает, что на данный момент доступно 17 626 вакансий, в апреле зарегистрирована 3141 новая вакансия. Вот только какие вакансии … не совсем понятно. Более того, если, при фактически «нищенском» положении большинства латвийцев, существуют 17 626 вакансий, то почему же цветет безработица? Если нечего есть, то пойдешь на любую работу!

Видимо, так принято в Латвии, что лучше «пыль» пустит в глаза, чем посмотреть правде в лицо!

Особенно «великолепно» на данном фоне услышать с утра пораньше выступление государственной дамы Байбы Витолини из Центра защиты прав потребителей, которая на «голубом глазу» рассказывает латвийским СМИ о том, что в период ЧС в Латвии увеличилось число жалоб на работу компаний по взысканию долгов. При этом г-жа Витолиня отмечает: «Долги нужно платить однозначно, и кризисное время не исключение!»

Справедливости ради стоит отметить, что государственная дама добавила: «Но если человек в конкретное время действительно не может оплатить, то нужно обратиться в компанию по возвращению долгов и решить вопрос!»

Не совсем ясно, а «на каком свете» живет г-жа Витолиня?

ЧС – самое благодатное время для коллекторских фирм! А еще и для судебных исполнителей.

«Аргументы Недели» провели свое небольшое расследование.

Вот, что из этого получилось.

Достаточно бросить «клич» в интернете и «море пострадавших» уже делятся с журналистами своими проблемами.

Например, появилась тенденция у некоторых коллекторских фирм в Латвии присылать «требования» выплатить долг… даже не указывая за что! Да, и так бывает! Все это происходит в недопустимо хамском тоне: с угрозами, с наездами. Большинство латвийцев, если судить по жалобам в отделе «Судзиба», упоминают фирму «Julianus Inkasso Latvija».

На что жалобы?

На элементарный беспредел!

То, что данная фирма решает вопросы в стиле «90-х» - факт!

Угрозы, хамство, непомерные штрафы и т.д. Из 90!!!! Опрошенных никто не смог договориться об элементарной отсрочки.

Так о чем же тогда говорит г-жа Витолиня?

Всплыл у данной фирмы еще один интересный факт: коллекторы пытаются взыскать «долги» у людей… почти 20-летней давности!

Гражданский Закон Латвии гласит!!! Все права, требования, которые определенно не изъяты из действия давности и для использования которых законом не установлены более короткие сроки, прекращаются, если имеющее право лицо не использует их в течении десяти лет ( статья 1895 Гражданского Закона Латвии).

Но фирму «Julianus Inkasso» это не останавливает! Они живут по «своим законам»!

Но интересно другое! Не все латвийцы получают требования оплатить долг «20-летней» давности… А только те, которые платежеспособны! С кого есть, что взять!

А как данная фирма знает о платежеспособности «клиента»? Можно предположить, что они «имеют связь», допустим, с налоговой компанией…А может и с банками… А как тогда приватность? О тайне «личных данных» так любит рассуждать правительство Латвии. Пыль в глаза?

Еще один момент… А каким образом попадает к данной коллекторской фирме информация о старых, старых, старых долгах?

И еще вопрос! А кто «крышует» эту латвийскую фирму?

Может государственной даме из Центра прав потребителей следует спуститься на землю и элементарно выслушать людей?

Тема интересная. Требует журналистского вмешательства!

И оно точно будет!