Волонтеров, которые развозили еду пенсионерам, оштрафовали за нарушение самоизоляции

Аргументы Недели → Общество 13+

23 апреля 2020, 15:10 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Облгазета

Фото: Pixabay

В Екатеринбурге добровольцы организовали сбор продуктов и развозили их пожилым людям и всем нуждающимся. Но теперь они вынуждены прекратить работу.

Местные предприниматели зарегистрировались на сайте для волонтеров и стали собирать продукты и предметы первой необходимости, которые передавали им неравнодушные граждане. А затем доставляли на автомобиле всем, кому нужна помощь.

Однако вскоре на активистов были составлены административные протоколы за нарушение режима повышенной готовности. Теперь им грозит штраф до 5 тыс. рублей. Деятельность волонтеров пока прекращена – нет никакой уверенности, что не придет новый штраф.

Сегодня стало известно, что в Свердловской области введут пропуска на майские праздники для «максимальной изоляции».