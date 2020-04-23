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Волонтеров, которые развозили еду пенсионерам, оштрафовали за нарушение самоизоляции

, 15:10 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Облгазета

Волонтеров, которые развозили еду пенсионерам, оштрафовали за нарушение самоизоляции
Фото: Pixabay

В Екатеринбурге добровольцы организовали сбор продуктов и развозили их пожилым людям и всем нуждающимся. Но теперь они вынуждены прекратить работу.

Местные предприниматели зарегистрировались на сайте для волонтеров и стали собирать продукты и предметы первой необходимости, которые передавали им неравнодушные граждане. А затем доставляли на автомобиле всем, кому нужна помощь.

Однако вскоре на активистов были составлены административные протоколы за нарушение режима повышенной готовности. Теперь им грозит штраф до 5 тыс. рублей. Деятельность волонтеров пока прекращена – нет никакой уверенности, что не придет новый штраф.

Сегодня стало известно, что в Свердловской области введут пропуска на майские праздники для «максимальной изоляции». 

РК

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