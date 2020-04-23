В Свердловской области введут пропуска на майские праздники для «максимальной изоляции»

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23 апреля 2020, 14:40 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: Xinhua/globallookpress.com

Замглавы Свердловской области Павел Креков заявил, что в регионе с 1 по 10 ма введут пропускной режим. По его словам, сейчас ведется активная разработка соответствующе системы.

“Стратегически, наша задача сделать так, чтобы праздничные дни с 1 по 10 мая прошли в условиях максимальной изоляции. Нужно максимально изолироваться в эти дни, потому что мы вышли на то состояние, когда мы можем пойти на реальный спад”, - пояснил он.

Креков отметил, что сейчас решает вопрос выбора наиболее эффективного формата: "Если нам более эффективными покажутся дела обычные, классические, бумажные, то тогда будут введены они".

Ранее Дмитрий Песков прокомментировал информацию о возможном продлении режима самоизоляции в связи с распространением коронавирусной инфекции в России.