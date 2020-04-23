Жителей Ивановской области обязали носить медицинские маски в общественных местах

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23 апреля 2020, 14:53 [ «Аргументы Недели» ] Источник: kineshemec.ru

Люди в масках. Фото: сайт Госдума РФ

В Ивановской области с 24 апреля вводится обязательное ношение масок. Соответствующее решение было принято региональным оперативным штабом.

Начиная с пятницы, жители Ивановской области должны носить маски или респираторы во всех общественных местах и во всех помещениях, где возможен контакт между людьми – это, в том числе, поликлиники, магазины, заправки.

По словам директора областного департамента здравоохранения Артура Фокина, в крупных сетевых и муниципальных аптеках маски есть в наличии и любой желающий может их приобрести.

Он также отметил, что соблюдение всех рекомендаций, в том числе по режиму самоизоляции – это верный способ защитить от коронавируса себя и своих близких.

По данным оперативного штаба, в Ивановской области зафиксировано два смертельных случая, вызванных коронавирусной инфекцией.

Ранее власти Ивановской области призывали не сдавать жилье приезжающим из Москвы гражданам из-за угрозы коронавируса.