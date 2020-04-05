Власти Ивановской области призвали не сдавать жилье приезжающим из Москвы гражданам из-за угрозы коронавируса

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5 апреля 2020, 21:13 [ «Аргументы Недели» ]

pexels.com

Глава департамента здравоохранения Ивановской области Артур Фокин порекомендовал жителям региона не сдавать жилье гражданам, приехавшим из Москвы. Ивановский чиновник предположил, что москвичи поедут в Иваново на период самоизоляции из-за пандемии корнавируса.

Фокин предупредил жителей Ивановской области о действии 236 статьи Уголовного кодекса. По его словам, статью о нарушении санитарно-эпидемиологических правил никто не отменял. "Если вы сдадите свой дом человеку, который распространяет инфекцию, проблемы могут быть и у вас", - заявил на ежедневном брифинге областного оперштаба по борьбе с коронавирусом.

"Мы понимаем, что сейчас будет еще одна волна приезжих из столицы, которые захотят провести самоизоляцию здесь. Я вам не рекомендую сдавать им жилье", — сказал Фокин.

Напомним, мужчина из Москвы с коронавирусом был задержан в Ярославской области. Его с семьей посадили на карантин.