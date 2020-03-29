В Ярославской области изолировали жителя Москвы с диагнозом коронавирус, приехавшего в регион с семьёй

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29 марта 2020, 19:58 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

В Ярославской области изолировали мужчину - жителя Москвы с диагнозом коронавирус, приехавшего в регион с семьёй на выходные. Об этом инциденте рассказал местный журналист Андрей Климушкин.

Изолирован не только зараженный COVID-19 мужчина, но и члены семьи, приехавшие с ним на выходные дни в Ярославскую область. По словам Андрея Климушкина, о приезде москвича с таким диагнозом стало известно ярославским врачам, и они срочно изолировали гражданина и приехавших с ним членов семьи.

Климушкин рассказал, что в Ярославской области принимаются серьезные меры по недопущению распространения коронавирусной инфекции.

Власти страны, Москвы и регионов убедительно просят граждан оставаться дома. В Москве, как стало известно, женщина с коронавирусом, лечившаяся дома, покинула свою квартиру, и ее ищет полиция.