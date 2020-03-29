В Москве ищут женщину с подтвержденным коронавирусом, сбежавшую с домашнего карантина

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29 марта 2020, 19:39 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Интерфакс

Zamir Usmanov, globallookpress.com

Полиция на юго-западе Москвы начала искать женщину с подтвержденным коронавирусом COVID-19, сбежавшую с домашнего карантина. Информированный источник рассказал, что у женщины 1975 года рождения лабораторно подтвердился диагноз "коронавирусная инфекция".

Так как разрешено зараженным, кто находится в нормальном состоянии, лечится дома, москвичка была оставлена на домашнем карантине в квартире на Профсоюзной улице. В полиции установили, что камеры видеонаблюдения зафиксировали, что она, несмотря на запрет, покинула дом.

Мобильный телефон дамы отключен, а к стационарному домашнему никто не подходит.