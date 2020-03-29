У скончавшегося в Пскове от коронавируса мужчины были тяжелые сопутствующие патологии в легких

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29 марта 2020, 19:15 [ «Аргументы Недели» ]

фото из соцсети

У пациента, скончавшегося от коронавируса в Пскове в воскресенье, 29 марта, несколько часов назад, были тяжелые сопутствующие патологии в легких. Мужчине было 56 лет. В больницу направился псковский губернатор Михаил Ведерников.

Медики до последнего боролись за его жизнь. Информацию о первой жертве коронавируса COVID-19 сообщил главный врач Псковской городской больницы Алексей Васильев. По данным медиков, у скончавшегося пациента были тяжелые сопутствующие патологии в легких.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников рассказал в Instagram, что у мужчины были хроническая обструктивная болезнь лёгких и гипертония. Его госпитализировали 21 марта, а уже 23 перевели в реанимацию. Но состояние мужчины резко ухудшилось. Все усилия медиков не смогли его спасти от гибели. Как и предположили фолловеры, мужчина контактировал с одним из членов семьи, которая вернулась из Испании. У них обнаружили коронавирус, но неделю до этого семья вела обычный образ жизни.

"Уважаемые жители Псковской области, прошу вас, ради Бога, оставайтесь дома... Не подвергайте опасности окружающих, соблюдайте личный карантин", - призвал глава региона.

Всего на данный момент в регионе проведено исследований — 1204. В больнице находится 24 человека. С подозрением на коронавирус — 4 человека. Подтвержденных случаев — 5. Все пациенты находятся в удовлетворительном или средней тяжести состоянии.