У скончавшегося в Пскове от коронавируса мужчины были тяжелые сопутствующие патологии в легких

У пациента, скончавшегося от коронавируса в Пскове в воскресенье, 29 марта, несколько часов назад, были тяжелые сопутствующие патологии в легких. Мужчине было 56 лет. В больницу направился псковский губернатор Михаил Ведерников.
Медики до последнего боролись за его жизнь. Информацию о первой жертве коронавируса COVID-19 сообщил главный врач Псковской городской больницы Алексей Васильев. По данным медиков, у скончавшегося пациента были тяжелые сопутствующие патологии в легких.
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников рассказал в Instagram, что у мужчины были хроническая обструктивная болезнь лёгких и гипертония. Его госпитализировали 21 марта, а уже 23 перевели в реанимацию. Но состояние мужчины резко ухудшилось. Все усилия медиков не смогли его спасти от гибели. Как и предположили фолловеры, мужчина контактировал с одним из членов семьи, которая вернулась из Испании. У них обнаружили коронавирус, но неделю до этого семья вела обычный образ жизни.
"Уважаемые жители Псковской области, прошу вас, ради Бога, оставайтесь дома... Не подвергайте опасности окружающих, соблюдайте личный карантин", - призвал глава региона.
Всего на данный момент в регионе проведено исследований — 1204. В больнице находится 24 человека. С подозрением на коронавирус — 4 человека. Подтвержденных случаев — 5. Все пациенты находятся в удовлетворительном или средней тяжести состоянии.
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Печальные новости. Сегодня в #Псковскаяобласть умер первый пациент с диагнозом #коронавирус????. Выражаю искренние соболезнования родным и близким... ???????? У пациента резко ухудшилось состояние, врачи до последнего боролись за его жизнь, но, к сожалению, они не всесильны. Заранее хочу попросить прощения у родных, но, для блага остальных, важно рассказать подробности. Информация в текущих обстоятельствах может спасти чью-то жизнь. Прочитайте внимательно и передайте тем, кто находится в группе риска???????? У мужчины были тяжёлые сопутствующие патологии: хроническая обструктивная болезнь лёгких и гипертония. Чтобы картина была ясна: он был госпитализирован 21 марта, а 23 (❗) уже переведён в реанимацию. У пациентов с хроническими заболеваниями болезнь развивается стремительно и крайне разрушительно. Уважаемые жители Псковской области, прошу вас, ради Бога, оставайтесь дома????. Передавать вирус могут даже те, у кого сейчас нет (а может и вовсе не быть) симптомов #ОРВИ. Не подвергайте опасности окружающих, соблюдайте личный #карантин☣! Информация о погибшем пришла во время заседания оперативного штаба. Сразу после него отправился в инфекционное отделение, чтобы на месте разобраться в ситуации. #Соболезную #ЛюдиОчнитесь #НеШутки #СидимДома