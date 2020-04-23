Банки начали отменять кешбэк на покупки в интернете

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23 апреля 2020, 10:42 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РБК

Кредитка. Фото: Pixabay

Три крупных банка отменили начисление кешбэка за оплату картами в интернет-магазинах. Это связано с решением ЦБ уменьшить эквайринговые тарифы на такие покупки в рамках антикризисных мер.

Центробанк установил до 30 сентября сниженную комиссию за эквайринг для онлайн-магазинов на уровне 1% вместо средней по рынку в 1,2-2,2%. Новый тариф распространяется на покупки продуктов, лекарств, одежды, товаров повседневного спроса, а также бытовой техники, электроники и средств связи.

По мнению регулятора, снижение комиссии позволит торгово-сервисным предприятиям предлагать товары повседневного спроса с доставкой, а гражданам – делать покупки, не выходя из дома.

Однако сразу же за решением Банка России платежные системы снизили межбанковскую комиссию до 0,7%. Именно с доходов от этой комиссии банки направляет средства на кешбэк.

Ранее сообщалось, что резкий рост спроса на наличные связан с паническими настроениями россиян.