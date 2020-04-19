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Сенатор: резкий рост спроса на наличные связан с паническими настроениями россиян

, 20:22 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Bloomberg, "Эхо Москвы"

Сенатор: резкий рост спроса на наличные связан с паническими настроениями россиян
pixabay.com

В марте банковские отделения в РФ выдали наличные общим объемом примерно в триллион рублей. Это больше, чем за весь 2019 год. Об этом сообщает агентство Bloomberg, связывая такой спрос с обращениями Владимира Путина.

По мнению агентства, россияне могли бояться, что банки будут недоступны во время самоизоляции, вызванной пандемией коронавируса.

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Елена Перминова удивилась таким данным. По ее мнению, этому могли способствовать панические настроения россиян, им спокойнее держать деньги дома. При этом Перминова считает, что сейчас больше все-таки "безналичного расчета, поскольку люди соблюдают режим самоизоляции, и совершают покупки в интернете".

Ранее специалисты Роскачества порекомендовали россиянам минимизировать оплату наличными, так как коронавирус может передаваться через бумажные купюры.

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