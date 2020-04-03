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Россиянам посоветовали отказаться от использования наличных во время пандемии

, 09:43 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Россиянам посоветовали отказаться от использования наличных во время пандемии
Фото: Pixabay

Специалисты Роскачества порекомендовали россиянам минимизировать оплату наличными, так как коронавирус может передаваться через бумажные купюры, причем, оставаться на них достаточно долго.

В сообщении ведомства говорится, что «лучше переходить на оплату картой или бесконтактные платежи через смартфон, смарт-часы или другие устройства».

Кроме этого, в Роскачестве рекомендовали протирать банковскую карту специальным дезинфицирующим средством и подчеркнули, что оно не должно быть агрессивным, чтобы не повредить ни саму карту, ни графическую информацию на ней.

ДВа

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