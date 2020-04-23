На Ямале предлагают провести реформу, которая оставит без работы десятки чиновников

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23 апреля 2020, 10:23 [ «Аргументы Недели» ] Источник: URA.RU

Здание заксобрания ЯНАО. Фото: сайт заксобрания ЯНАО

Депутаты Заксобрания Ямало-Ненецкого АО одобрили предложение трех районов округа работать в формате муниципальных округов, объединив в них поселения.

После такой реформы сократятся расходы на выборы и на содержание местных администраций, а жители поселений перестанут ездить в райцентр «для решения бюрократических вопросов». Кроме этого, реформа исключит ситуации, когда район и поселения выясняют, к чьим полномочиям относится решение очередной проблемы.

Также в поселениях будет упразднен депутатский корпус: в каждом поселении появится свой районный депутат, к которому население сможет обращаться.

Председатель профильного комитета парламента ЯНАО Эдуард Яунгад считает, что без власти поселки не останутся – нынешние администрации станут территориальными отделами районной администрации.

«Для населения станет понятной структура власти: один глава, одна местная администрация, один представительный орган», – говорит парламентарий.

Теперь, согласно законодательству ЯНАО, проект реформы должен одобрить губернатор автономного округа.

Ранее сообщалось, что жители закрытого поселка в ЯНАО любыми способами пытаются нарушить режим самоизоляции.