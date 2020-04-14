Жители закрытого поселка в ЯНАО любыми способами пытаются нарушить режим самоизоляции

Власти поселка Ханымей в Ямало-Ненецком автономном округе начали устанавливать в подъездах жилых домов камеры видеонаблюдения.
Такое решение было связано с неоднократными попытками местных жителей вырваться за территорию закрытого поселка. Кроме этого, жители устраивают по вечерам посиделки, а дети продолжают выходить гулять во дворы.
В закрытом поселке было выявлено девять подтвержденных случаев коронавируса. В округе действует режим общей самоизоляции, передвижение между муниципалитетами ограничено, в трех поселках, в том числе и в Ханымее, власти ввели жесткие карантинные мероприятия.
Глава поселка Азат Мектепкалиев заявил, что некоторые граждане не только пытаются выйти из домов, но и стремятся найти пути объезда КПП на дорогах.
«Если кто-то думает, что мы рассредоточили свои силы только на трех пропускных пунктах, я спешу вас огорчить. Въезд и выезд из поселка строго по пропускам, все на контроле», – заявил глава Ханымея.
Ранее сообщалось, вахтовиков на Ямале могут «задержать» на два месяца из-за коронавируса.