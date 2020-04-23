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В Забайкалье у пациентов и сотрудников закрытого на карантин наркодиспансера выявили коронавирус

, 09:03 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

В Забайкалье у пациентов и сотрудников закрытого на карантин наркодиспансера выявили коронавирус
Фото: pixabay.com

В региональном Минздраве сообщили, что в закрытом на карантин наркодиспансере в Чите обнаружен коронавирус нового типа у 17 пациентов и сотрудников медперсонала. Об этом стало известно в четверг, 23 апреля.

"Были обследованы 364 человека, у 17 поэтапно был подтвержден положительный тест на коронавирусную инфекцию”, - пояснили в ведомстве.

Отмечается, что все заболевшие были госпитализированы в моностационар первой городской больницы.

Ранее в СМИ появилась информация, что в Карелии с подозрением на коронавирусную инфекции госпитализирован местный министр. Сейчас он в больнице с симптомами простуды.

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