В Карелии одним из госпитализированных с подозрением на коронавирус может быть местный министр

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23 апреля 2020, 08:21 [ «Аргументы Недели» ] Источник: gubdaily.ru

Лаборатория. Фото: сайт Роспотребнадзора.

Карельские СМИ сообщают о госпитализации с подозрением на коронавирус одного из членов республиканского правительства.

Сообщается, что сейчас он находится в инфекционной больнице, у него симптомы простуды. Правительство Карелии пока что не прокомментировало эту ситуацию. По некоторым данным, министр в последнее время ходил на работу, но с губернатором не контактировал.

В Карелии коронавирусом переболел 45-летний депутат парламента республики Олег Доценко, который провел в больнице три недели и был выписан.

Ранее сообщалось, что в Карелии из-за коронавируса могут закрыть четыре моногорода с крупными производствами.