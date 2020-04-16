В Карелии из-за коронавируса могут закрыть четыре моногорода с крупными производствами

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16 апреля 2020, 11:25 [ «Аргументы Недели» ] Источник: rk.karelia.ru

Фото: соцсети

Глава Карелии Артур Парфенчиков рассказал о перспективах закрыть въезд в крупные моногорода республики из-за угрозы распространения коронавируса.

По его словам, сейчас рассматривается вопрос о введении режима изоляции, в первую очередь в городах, где расположены крупные работающие предприятия – это Костомукша, Сегежа, Кондопога и Питкяранта. Решение о введении там режима контроля за въездом может быть принято в ближайшие дни.

Также рассматривается возможность выставить посты на федеральных трассах, пролегающих на территории региона. Парфенчиков подчеркнул, что «ограничивать передвижение граждан России мы не можем, но брать под контроль, конечно, будем».

За минувшие сутки число заболевших коронавирусом в Карелии выросло до девяти человек.

Ранее сообщалось, что в Карелии будет создан центр помощи детям с коронавирусной инфекцией.