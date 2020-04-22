Контроль за реализацией госпрограмм будет усилен

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22 апреля 2020, 15:56 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

В ходе пленарного заседания депутаты Законодательного Собрания Краснодарского края рассмотрели постановление «О выполнении государственных программ Краснодарского края в 2019 году».

Предварительные итоги исполнения госпрограмм были подведены в марте на планерном совещании краевого депутатского корпуса. На сессии детальную информацию об этом представил секретарь комитета по финансово-бюджетной, налоговой и экономической политике Эдуард Кузнецов. На реализацию 26 госпрограмм, действующих на территории края, в 2019 году было предусмотрено более 257 миллиардов рублей средств краевого и федерального бюджетов. Выполнение госпрограмм по итогам года составило 251,5 миллиарда рублей, или 97,8 процента выделенных бюджетных ассигнований. Профильный комитет ЗСК отмечает положительную работу органов исполнительной власти, координаторов государственных программ, как по высокому кассовому исполнению, так и по достижению целевых показателей и установленных непосредственных результатов.

В целом результаты исполнения госпрограмм в 2019 году в документе были признаны удовлетворительными.

Председатель ЗСК обратил внимание на положительную динамику, отметив при этом и ряд нерешенных задач.

- В информации о выполнении госпрограмм, безусловно, видна положительная динамика. Существенно увеличилось количество мест в школах и детских садах, расширялись формы и объемы социальной поддержки, совершенствовалась работа учреждений здравоохранения. Много сделано и в реальном секторе экономики. Но по-прежнему проблемой остается неосвоение или неполное освоение бюджетных средств по отдельным направлениям, срыв сроков исполнения мероприятий. Каждый такой случай – это невыполнение тех проектов в экономике и социальной сфере, которых ждут наши избиратели. Считаю, что контроль за реализацией госпрограмм должен быть усилен, - прокомментировал Юрий Бурлачко.

Кроме того, депутаты рассмотрели проект постановления «О выполнении индикативного плана социально-экономического развития Краснодарского края на 2019 год».

Перед вынесением на сессию документ также был детально изучен в комитетах краевого парламента. По большинству направлений развития была отмечена высокая степень выполнения плановых заданий.