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В Москве остановился резкий рост случаев заболевания коронавирусом

, 11:41 [ «Аргументы Недели» ]

В Москве остановился резкий рост случаев заболевания коронавирусом
Фото: pixabay.com

В Москве пятый день подряд не наблюдается резкий прирост заболевших коронавирусной инфекцией, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

Отмечается, что за последние сутки в столице число зараженных увеличилось на 2548 человек, при этом общее количество заболевших коронавирусной инфекцией составило 31 981 человек.

Также стало известно, что всего в стране за последние сутки выявлено 5236 случаев заражения коронавирусом, всего заболевших 57 999.

Ранее главврач больницы в Коммунарке рассказал, сколько больных COVID-19 находятся на искусственной вентиляции легких.

АБ

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