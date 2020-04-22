В Москве остановился резкий рост случаев заболевания коронавирусом

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22 апреля 2020, 11:41 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay.com

В Москве пятый день подряд не наблюдается резкий прирост заболевших коронавирусной инфекцией, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

Отмечается, что за последние сутки в столице число зараженных увеличилось на 2548 человек, при этом общее количество заболевших коронавирусной инфекцией составило 31 981 человек.

Также стало известно, что всего в стране за последние сутки выявлено 5236 случаев заражения коронавирусом, всего заболевших 57 999.

Ранее главврач больницы в Коммунарке рассказал, сколько больных COVID-19 находятся на искусственной вентиляции легких.