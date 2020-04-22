Проценко рассказал, сколько пациентов Коммунарки находятся на ИВЛ

Аргументы Недели → Общество 13+

22 апреля 2020, 08:11 [ «Аргументы Недели» ]

Денис Проценко. Фото: соцсети

Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко рассказал, сколько пациентов с коронавирусной инфекцией находились на искусственной вентиляции легких.

Проценко сообщил, что всего на аппаратах ИВЛ был 51 пациент, 25 из них в настоящий момент продолжают терапию, а троих удалось перевести в обычную палату. Главврач отметил, что его части спрашивают о статистике по подобным больным, однако делать выводы еще рано.

«Но пока даём то, что есть… 51 пациенту проводили ИВЛ. Из них трех удалось отлучить и перевести в палату, 25 продолжаем респираторную терапию», - рассказал врач на своей странице в социальной сети.