Назван российский «нулевой пациент» с коронавирусом

Академик РАН Александр Чучалин рассказал, что первым человеком с коронавирусной инфекцией в России стал мужчина среднего возраста, который вернулся из Милана.
«Мы с главврачом специализированной больницы в Коммунарке Денисом Николаевичем Проценко и ставили ему этот диагноз, мы же назначили лечение», - сказал Чучалин.
Он отметил, что выявить и диагностировать заболевание у мужчины удалось очень быстро. Также академик подчеркнул, что первый заболевший также стал и первым вылечившимся от коронавируса в России.
На сегодняшний день в стране 24 490 заболевших. 198 россиян умерли от коронавируса, а порядка двух тысяч пациентов вылечились.