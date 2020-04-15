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Назван российский «нулевой пациент» с коронавирусом

, 15:49 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Православие.Ру

Назван российский «нулевой пациент» с коронавирусом
Фото: pixabay.com

Академик РАН Александр Чучалин рассказал, что первым человеком с коронавирусной инфекцией в России стал мужчина среднего возраста, который вернулся из Милана.

«Мы с главврачом специализированной больницы в Коммунарке Денисом Николаевичем Проценко и ставили ему этот диагноз, мы же назначили лечение», - сказал Чучалин.

Он отметил, что выявить и диагностировать заболевание у мужчины удалось очень быстро. Также академик подчеркнул, что первый заболевший также стал и первым вылечившимся от коронавируса в России.

На сегодняшний день в стране 24 490 заболевших. 198 россиян умерли от коронавируса, а порядка двух тысяч пациентов вылечились.

АБ

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