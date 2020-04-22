В Татарстане число заболевших коронавирусом за сутки выросло на 75

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22 апреля 2020, 11:20 [ «Аргументы Недели» ] Источник: chelny-izvest.ru

Анализ крови. Фото: Pixabay

За сутки в Татарстане подтверждено 75 новых случаев коронавируса. По данным оперативного штаба, восемь случаев коронавирусной инфекции завозные, 67 заболевших имели близкий контакт с больными.

Также сообщается, что 28 человек госпитализированы, 47 проходят лечение на дому с легкой или бессимптомной формой течения болезни.

В оперативном штабе также сообщают, что наибольшее количество заболевших приходится на Казань – 35 человек, в Лаишевском районе заболело 11 человек, в Набережных Челнах отмечено четыре новых случая.

Ранее сообщалось, что власти Татарстана не собираются снимать режим самоизоляции.