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Власти Татарстана не собираются снимать режим самоизоляции

, 16:30 [ «Аргументы Недели» ] Источник: kazan24.ru

Власти Татарстана не собираются снимать режим самоизоляции
Президент Татарстана Рустам Минниханов. Фото: kremlin.ru

Татарстан не планирует снимать ограничения, введенные из-за коронавируса.

Об этом на онлайн-встрече с бизнес-сообществом республики заявил президент Татарстана Рустам Минниханов.

По словам главы региона, эта неделя показывает рост по числу выявленных случаев, поэтому снимать ограничения пока нельзя.

«Ждем следующую неделю, всё будет завесить от того, какие будут показатели по распространению вируса», – сказал Минниханов.

Региональный штаб разрабатывает ряд мер поддержки сектора малого и среднего бизнеса, в ближайшие дни власти их озвучат.

В Татарстане утвердили список болезней, при которых требуется строгая самоизоляция.

ДВа

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