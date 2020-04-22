Павел Дуров заявил, что человечество сможет создать «новый мир» после коронавируса

Аргументы Недели → Общество 13+

22 апреля 2020, 11:11 [ «Аргументы Недели» ]

Павел Дуров. Фото: соцсети

Павел Дуров считает, что после окончания пандемии коронавируса в мире может наступить «цивилизационный сдвиг, проходящий сквозь поколения». Программист отметил, что общество уже не сможет жить как раньше.

По мнению Дурова, мировой порядок после произошедшего не останется прежним, и от людей зависит, насколько изменится общество и каким станет будущее после пандемии.

«Именно от нас зависит, будет ли новый мир, который в скором времени родится, лучшим местом, чем тот, который мы оставляем позади», - считает он.

Ранее психиатр предположил, что после снятия режима самоизоляции россиянам придется практически учиться жить заново.