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После отмены самоизоляции россиянам придется учиться жить заново

, 09:48 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Интерфакс

После отмены самоизоляции россиянам придется учиться жить заново
Фото: pixabay.com

Депутат Госдумы, психиатр Борис Менделевич считает, что после окончания пандемии коронавируса россиянам буквально придется учиться жить заново в условиях отмены ограничений.

Специалист предположил, что выход на улицу может стать сильным стрессом для многих жителей страны. «К тому же мы будем возвращаться не в тот мир, из которого уходили в режим самоизоляции. Поэтому, конечно, же это является стрессом. И люди, особенно с неустойчивой психикой, имеющие какие-то проблемы, могут среагировать на это», - добавил он.

Менделевич посоветовал заранее подготовиться к отмене режима самоизоляции. Для этого следует распределить рабочую нагрузку и привести в норму распорядок дня.

АБ

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