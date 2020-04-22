Общий объем налоговых льгот для предприятий, утвержденных Собяниным, составит 170 млрд

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22 апреля 2020, 10:07 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Общий объем налоговых льгот столичных предприятий с учетом предложенных мэром Москвы Сергеем Собяниным мер поддержки составит более 170 млрд руб. в 2020 году. Об этом сообщает официальный сайт мэра Москвы.

«Москва сохранит все утвержденные льготы для столичного бизнеса, которые действовали до начала ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной инфекции. Их объем составит 106 млрд руб. А с учетом утвержденных Сергеем Собяниным антикризисных мер московскому бизнесу в 2020 году будет оказана поддержка в объеме более 170 млрд руб.», - говорится в сообщении.

Отмечается, что в этом году столичным предприятиям предоставлены льготы по налогу на имущество, прибыль, а также транспортному и земельному налогам. Некоторые категории предпринимателей уплачивают налоги по упрощенной и патентной системе налогообложения по пониженной ставке. Также впервые зарегистрировавшимся индивидуальным предпринимателям по-прежнему предоставляются налоговые каникулы на два года.

«Правительство Москвы приняло три пакета антикризисных мер, в рамках которых объем финансовой поддержки столичного бизнеса, пострадавшего от ограничительных мер, введенных в связи с эпидемией коронавируса, составит более 70 млрд руб. Эти меры станут дополнением к уже действующей системе льгот и преференций и позволят московскому бизнесу дополнительно уменьшить издержки, что особенно важно в столь непростое для экономики время», - добавил приводятся в материале слова заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

Так, утвержденные антикризисные меры поддержат около 21 тыс. московских компаний, уточнил руководитель столичного департамента экономической политики и развития Кирилл Пуртов. Эти меры предусматривают продление сроков уплаты налога на имущество, землю и торгового сбора, освобождение от арендных платежей за городское имущество, субсидирование малого и среднего предпринимательства, отдельные нормы для поддержки строительной отрасли, а также меры, стимулирующие коммерческих арендодателей снижать арендную плату для компаний в отраслях, которые в наибольшей степени пострадали от распространения коронавирусной инфекции.

«Правительство Москвы продолжает работу над следующим антикризисным пакетом в тесном взаимодействии с представителями бизнеса. Предложения предпринимателей по необходимым для каждой из отраслей мерам поддержки будут учтены», - подчеркнул Кирилл Пуртов.